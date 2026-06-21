Concert d’orgue Guillaume Marionneau Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte
Concert d’orgue Guillaume Marionneau Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte samedi 25 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Concert d’orgue Guillaume Marionneau
Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Concert organisé dans le cadre du festival d’orgue de Fontenay-le-Comte
SAMEDI 25 JUILLET 18H30
Lieu église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte
Durée 1h30
Public tout public
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Arrêt de la billetterie à l’Office de Tourisme le jour du concert à 17h30
Billetterie sur place possible à l’église 30 minutes avant le concert (sous réserve de places disponibles ; règlement en espèces, chèque et carte bancaire)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Récital d’orgue Du Caurroy, Byrd, Bach, Guilmant, Matter, Langlais.
Un voyage musical et des styles variés sur des œuvres mémorables. .
Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire assochamadeflc@gmail.com
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English :
Concert organized as part of the Fontenay-le-Comte Organ Festival
L’événement Concert d’orgue Guillaume Marionneau Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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