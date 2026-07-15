Mets du rythme Moulins Liot Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Mets du rythme

Moulins Liot Bâtiment E Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Ateliers musicaux et percussions / Ateliers bulles géantes

Ateliers gratuits

Ateliers Bulles Géantes vagues de l’Océan

– Le 24 de 18h à 19h

– Le 25 de 18h à 19h30

Ateliers musicaux et percussions Gwo-ka de l’Océan

– Le 24 et le 25 de 17h à 18h

Goûter musical -> samedi 25 juillet (restitution à 19h30) .

Moulins Liot Bâtiment E Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 78 73 39 karibambel@laposte.net

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English :

Music and Percussion Workshops / Giant Bubble Workshops

L’événement Mets du rythme Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin