Mets du rythme Moulins Liot Fontenay-le-Comte
vendredi 24 juillet 2026 · Moulins Liot · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Mets du rythme
Moulins Liot Bâtiment E Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25
Ateliers musicaux et percussions / Ateliers bulles géantes
Ateliers gratuits
Ateliers Bulles Géantes vagues de l’Océan
– Le 24 de 18h à 19h
– Le 25 de 18h à 19h30
Ateliers musicaux et percussions Gwo-ka de l’Océan
– Le 24 et le 25 de 17h à 18h
Goûter musical -> samedi 25 juillet (restitution à 19h30) .
Moulins Liot Bâtiment E Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 78 73 39 karibambel@laposte.net
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English :
Music and Percussion Workshops / Giant Bubble Workshops
L’événement Mets du rythme Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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