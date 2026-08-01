Murder Party au Château de Terre Neuve Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Murder Party au Château de Terre Neuve

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22

Les enquêtes d’Elisabeth

Cet été, le Château de Terre-Neuve invite le public à vivre une expérience immersive inédite avec Les Enquêtes d’Élisabeth , une série de Murder Parties organisées à plusieurs reprises au cours des mois de juillet et d’août.

Le temps d’une soirée, les visiteurs deviennent de véritables enquêteurs et sont plongés au cœur d’affaires criminelles aux multiples rebondissements. En parcourant les différentes pièces du château, ils devront observer les scènes, interroger les suspects incarnés par des comédiens, recueillir des indices, analyser les preuves et confronter leurs hypothèses afin de résoudre l’enquête. Chaque représentation propose un scénario original, inspiré de l’atmosphère unique du Château de Terre-Neuve.

Meurtre mystérieux, disparition inexpliquée, secrets de famille ou intrigues liées à l’histoire des lieux chaque affaire réserve son lot de surprises et mettra à l’épreuve le sens de l’observation, la logique et l’esprit de déduction des participants.

Conçues comme de véritables enquêtes grandeur nature, Les Enquêtes d’Élisabeth offrent une immersion complète dans un décor historique exceptionnel. Les salles du château deviennent autant de scènes de crime où chaque objet, chaque témoignage et chaque détail peuvent conduire à la vérité… ou égarer les enquêteurs.

Accessible aux amateurs de jeux d’enquête comme aux passionnés d’histoire, cette animation propose une façon

originale de découvrir le patrimoine de Terre-Neuve à travers une expérience ludique, participative et riche en suspense.

Sur réservation uniquement .

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

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English :

Elisabeth’s Investigations

L’événement Murder Party au Château de Terre Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin