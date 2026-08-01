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AGENDA · Fontenay-le-Comte

Visite patrimoine et dégustation Fontenay-le-Comte

dimanche 9 août 2026 · Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
1 Rue Jarnigande
Ville
85200 Fontenay-le-Comte
Département
Vendée
Tarif
20 20

Fontenay-le-Comte

Visite patrimoine et dégustation

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-08-09 2026-08-23

Une visite entre patrimoine et saveurs au Château de Terre-Neuve
Découvrez le Château de Terre-Neuve comme vous ne l’avez jamais vu, aux côtés de son actuel propriétaire, GuillaumePoignand du Fontenioux.

Ayant grandi et vivant encore dans cette demeure du XVIe siècle, il partagera avec les visiteurs des anecdotes uniques, des souvenirs personnels et l’histoire de ce monument remarquable.

La visite se terminera par un moment convivial autour d’une coupe de la Cuvée Terre-Neuve, accompagnée de bouchées
apéritives préparées à partir de produits locaux.

Une expérience authentique mêlant patrimoine, histoire et saveurs du terroir.
(sur réservation uniquement)   .

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75  commercialterreneuve@gmail.com

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English :

A Tour Combining Heritage and Culinary Delights at the Château de Terre-Neuve

L’événement Visite patrimoine et dégustation Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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