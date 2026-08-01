Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Visite patrimoine et dégustation

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-23

Une visite entre patrimoine et saveurs au Château de Terre-Neuve

Découvrez le Château de Terre-Neuve comme vous ne l’avez jamais vu, aux côtés de son actuel propriétaire, GuillaumePoignand du Fontenioux.

Ayant grandi et vivant encore dans cette demeure du XVIe siècle, il partagera avec les visiteurs des anecdotes uniques, des souvenirs personnels et l’histoire de ce monument remarquable.

La visite se terminera par un moment convivial autour d’une coupe de la Cuvée Terre-Neuve, accompagnée de bouchées

apéritives préparées à partir de produits locaux.

Une expérience authentique mêlant patrimoine, histoire et saveurs du terroir.

(sur réservation uniquement) .

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

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English :

A Tour Combining Heritage and Culinary Delights at the Château de Terre-Neuve

L’événement Visite patrimoine et dégustation Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin