Le monde merveilleux des Bégonias Les Jardins Suspendus Espalanade nord Le Havre

Le monde merveilleux des Bégonias

Les Jardins Suspendus Espalanade nord 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

2026-06-27

Un après-midi consacré aux bégonias qui invite les passionnés de jardinage à découvrir les secrets de cette plante aux mille couleurs. Vous apprendrez à choisir, rempoter, multiplier et entretenir les différentes variétés de bégonias qu’ils soient tubéreux ou à feuillage décoratif. Les jardiniers botanistes spécialistes des bégonias et membres de l’Association Française des Amateurs de Bégonias (AFABEGO) seront présents pour vous prodiguer des conseils pratiques afin de favoriser la floraison et prévenir les maladies. .

