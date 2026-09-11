Le monde tourne, l’avenir s’enracine. Réimaginer les héritages de la Chartreuse de Paris, Chartreuse Paris, Paris

Informations pratiques

Le monde tourne, l’avenir s’enracine. Réimaginer les héritages de la Chartreuse de Paris 19 et 20 septembre Chartreuse Paris Paris

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si le secret de Chartreuse ne résidait pas seulement dans sa recette, mais dans sa capacité à se réinventer ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’histoire oublié de la chartreuse de Paris lors d’une visite guidée à travers le jardin du Luxembourg.

Si le monastère a aujourd’hui disparu, son héritage perdure. De l’Elixir Végétal de la Grande Chartreuse, origine des liqueurs, aux vergers du Sénat qui perpétuent la tradition jardinière des moines, ce patrimoine vivant a su se transformer et se réinventer au fil des siècles.

Cette capacité de réinvention est au cœur de l’histoire des chartreux et de celle que nous écrivons aujourd’hui. Fidèle à son héritage botanique et monastique, Chartreuse imagine de nouvelles façons de faire vivre son savoir-faire en plaçant le végétal, le soin et la biodiversité au cœur de son avenir.

La visite s’achève par une dégustation inédite sur notre site Chartreuse Paris Vauvert. A travers une réinvention gourmande, vous découvrirez qu’un patrimoine pluri-centenaire peut toujours inspirer, surprendre et même se savourer !

Informations pratiques :

La visite débute Place Jean Honnorat, devant les grilles du Jardin du Luxembourg. Elle s’achève à la boutique Chartreuse Paris Vauvert, 128 Boulevard Saint Germain.

Durée: 1h30

Chartreuse Paris Place André Honnorat, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 34 22 41 https://www.chartreuse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chartreuse.fr/billetterie-visite-exterieure-paris/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chartreuse.fr/billetterie-tour-english-paris/ »}] Ce lieu pluriel, s’étendant sur deux niveaux de 125 m² chacun, au 128 boulevard Saint-Germain, met en avant le patrimoine et l’histoire de la Chartreuse avec Paris.

On y découvre des archives de la chartreuse et du monastère de Vauvert. On peut aussi admirer des documents originaux datant des XVIIe et XVIIIe siècles et un alambic historique des chartreux ayant servi dans leur 3e distillerie (Fourvoirie).

Dans la continuité, les espaces muséographiques consacrés à l’herboristerie et aux liqueurs, prolongent l’expérience au cœur de l’univers de Chartreuse®.

Un espace Bar vous transporte dans le Paris du début des années 1900 ainsi qu’un bar clandestin intimiste, disponibles sur réservation pour des événements ou des ateliers.

On y trouvera une sélection de liqueurs et de tisanes Chartreuse pour des dégustations mettant en avant la nouvelle gamme dédiée aux produits d’herboristerie.

Visite commentée

©Pascal Flamand