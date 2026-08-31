Le monstre mur Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Le monstre mur

Mercredi 7 octobre 2026 à partir de 19h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre et en co-programmation avec le festival actoral

Victor Malzac et Rubin Steiner

En amont du spectacle Le Paradoxe de John

Quelqu’un s’adresse à nous. Nous ne saurons pas qui c’est.



Cette personne nous parle depuis la chambre d’hôpital où elle est née et où sa vie est destinée à se dérouler. Des infirmières et des médecins la surveillent, l’examinent, la monitorent. La seule échappatoire à cette routine médicale est une fenêtre, par laquelle elle aperçoit des bribes du monde extérieur, et ces moments imprévisibles où un monstre protéiforme, à la fois inquiétant et consolateur, vient la prendre dans ses bras. Il lui murmure alors des choses le monde est contre elle, tout ceci n’est qu’un complot, peut-être est-elle le cobaye d’une expérience qui conspire à lui nuire. Peu à peu, la réalité se distend, les murs de la chambre s’élargissent, les mots débordent d’eux-mêmes, et la violence affleure…



Le monstre mur a paru en janvier 2026 aux Éditions Les corps conducteurs. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lagarefranche.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of and in collaboration with the acting festival

Victor Malzac and Rubin Steiner

In the lead-up to the play *Le Paradoxe de John*

L’événement Le monstre mur Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille