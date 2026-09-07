Le Morvan en noir et blanc, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson

Informations pratiques

Le Morvan en noir et blanc Samedi 19 septembre, 16h30 Maison des Hommes et des Paysages Nièvre

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez participer à une visite originale de la Maison des Hommes et des Paysages pour partir à la découverte des savoir-faire, des activités humaines et de l’habitat du Morvan au travers de cartes postales anciennes.

Maison des Hommes et des Paysages Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 10 https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/ecomusee-et-patrimoine/les-sites-de-lecomusee/la-maison-des-hommes-et-des-paysages/ https://fr-fr.facebook.com/ParcnaturelregionalduMorvan/;https://fr-fr.facebook.com/MaisonduParcduMorvan Vous voulez connaître la région au travers de la vie quotidienne des hommes ? C’est le pari de la Maison des Hommes et des Paysages de Saint-Brisson, située au cœur du Parc naturel du Morvan. L’évolution des savoir-faire et les relations de l’homme à l’environnement sont au centre des thématiques de ce musée. Associé à l’écomusée du Morvan, ce site invite à la découverte des autres maisons à thème du parc.

Venez participer à une visite originale de la Maison des Hommes et des Paysages pour partir à la découverte des savoir-faire, des activités humaines et de l’habitat du Morvan au travers de cartes…

© Fonds PNRM