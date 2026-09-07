Visite historique de la Maison du parc naturel régional du Morvan, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson

Informations pratiques

Visite historique de la Maison du parc naturel régional du Morvan Samedi 19 septembre, 14h30 Maison du parc naturel régional du Morvan Nièvre

Nombre de places limité. Réservation obligatoire. À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Participez à une visite historique de la Maison du Parc et partez à la découverte du château de Saint-Brisson, de son architecture et de son histoire.

Exceptionnellement, vous pourrez avoir accès à l’intérieur de lieux d’habitude fermés aux regards, comme la « Grande Maison », ancienne maison de maître au cœur du domaine. Vous y retrouverez l’ambiance feutrée du logis du maître des lieux au début du 20e siècle, un négociant en vins en avance sur son temps en termes d’aménagement intérieur et de confort.

Vous découvrirez également le fonctionnement d’un domaine à mi-chemin entre vocation agricole et lieu d’agrément, dessiné par de grands noms dans le domaine de l’aménagement paysager.

Maison du parc naturel régional du Morvan 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/le-parc/la-maison-du-parc/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan [{« type »: « link », « value »: « https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/FwA9bCiWwpGmxo88YRtfKtkt »}] Cette visite est organisée par la Maison du Parc – Parc naturel régional du Morvan.

Participez à une visite historique de la Maison du Parc et partez à la découverte du château de Saint-Brisson, de son architecture et de son histoire.

© MT-PNRM