Le musée Bombana de Kokologo Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Le musée Bombana de Kokologo Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Monsieur Bakary vous guide dans un musée pas comme les autres, où chaque objet raconte une histoire pleine d’humour et d’ingéniosité.

Tout droit venu du Burkina Faso, le musée Bombana de Kokologo est un musée de plein air pas comme les autres. Avec beaucoup d’humour et un esprit décalé, il nous fait découvrir une collection d’objets insolites et inventifs, issus du quotidien et de l’imaginaire des habitants du village de Kokologo.

Son conservateur, Monsieur Bakary, guide les spectateurs à travers une visite théâtralisée d’environ une heure. Avec passion et malice, il présente des inventions africaines à l’utilité parfois mystérieuse, mais toujours pleines de créativité et de poésie. Ces objets, entre tradition et modernité, racontent une autre Afrique celle de la débrouille, de l’humour, et de l’ingéniosité populaire.

À la frontière entre spectacle, performance et installation artistique, le musée Bombana invite à porter un regard neuf sur les rapports Nord-Sud, tout en célébrant la capacité d’un peuple à réinventer son présent à partir de son héritage.

Installation théâtrale et plastique par les Cie Opus Cie du Fil.

À 14h30 et 17h30 Tarif unique 7€, réservation conseillée. Durée 1h À partir de 7 ans.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme à Saint-Nicolas-des-Eaux. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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L’événement Le musée Bombana de Kokologo Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté