Le Musée Comme ma Poche Musée de l’Image Épinal

Informations pratiques

Épinal

Le Musée Comme ma Poche

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-29 17:30:00

Date(s) :

2026-10-27

LE MUSÉE COMME MA POCHE, le rendez-vous des vacances pour les enfants ! Soit 3 demi-journées d’atelier pour créer et s’amuser autour des collections du musée ! À chaque jour, son thème et sa technique

Mardi 27 octobre. Degrés des Ages

Une adolescente avec son skate ? Un papi ultra-connecté ? Comment serez-vous dans 10, 30, ou 50 ans ? Découvrez l’un des grands thèmes de l’imagerie populaire, illustrez votre avenir et imaginez votre vie idéale !

Techniques peinture / bricolage

Mercredi 28 octobre. Mots d’histoire

F comme fillette + L comme loup + P comme panier = le Petit Chaperon rouge… A comme arbre + L comme lion + E comme épée = la légende de Pyrame et Thisbé… Choisissez votre histoire préférée et illustrez tous ses ingrédients essentiels dans un nouvel abécédaire !

Technique Peinture

Jeudis 29 octobre. Méli-mélo d’animaux

Un corps de chat, un cou de girafe et une queue de poisson ? Imaginez de drôles d’animaux hybrides découpez, assemblez… Le tout formera un bestiaire d’animaux animés tels de petits pantins !

Techniques de réalisation Découpage et impression

Infos pratiques Réservation obligatoire. Tarif 6,5€ / demi-journée (4,5€ pour les Spinaliens). Les enfants (6-12 ans) peuvent participer à une, deux séances de leur choix ou même trois ! Tout le matériel est fourni. Un goûter est offert. Une tenue adaptée au travail en atelier est à prévoir. Les places sont limitées à 12 personnes.Enfants

4.5 .

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 48 30

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English :

THE MUSEUM IS LIKE MY POCKET—the perfect vacation activity for kids! That’s three half-day workshops to create and have fun exploring the museum’s collections! %C0 Each day has its own theme and technique:

Tuesday, October 27. Stages of Life

A teenager on a skateboard? A tech-savvy grandpa? What will you be like in 10, 30, or 50 years? Discover one of the major themes of popular imagery, illustrate your future, and imagine your ideal life!

Techniques: painting / crafts

Wednesday, October 28. Words from History

F for “fillette” (little girl) + L for “loup” (wolf) + P for “panier” (basket) = Little Red Riding Hood? A for “arbre” (tree) + L for “lion” (lion) + E for “épée” (sword) = the legend of Pyrrhus and Thisbe? Choose your favorite story and illustrate all its essential elements in a new alphabet book!

Technique: Painting

Thursday, October 29. Animal Mix-and-Match

A cat’s body, a giraffe’s neck, and a fish’s tail? Imagine funny hybrid animals: cut them out, put them together… The result will be a bestiary of animated animals, just like little puppets!

Techniques: Cutting and printing

Practical Information: Reservations required. Fee: 6.5? per half-day (4.5? for Spinaliens). Children (ages 6–12) can participate in one, two, or even three sessions of their choice! All materials are provided. A snack is included. Please wear clothing suitable for workshop activities. Space is limited to 12 people.

L’événement Le Musée Comme ma Poche Épinal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT EPINAL ET SA REGION