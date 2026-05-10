Le musée de Montmartre célèbre la Nuit des Musées 2026 ! Musée de Montmartre Paris

À l’occasion de la Nuit des Musées, le musée de Montmartre s’empare de l’histoire pour mettre en lumière le foisonnement artistique qui a fait la renommée du quartier. Cette programmation, conçue pour être à la fois accessible et conviviale, célèbre le rôle moteur de la création dans la culture montmartroise et invite l’ensemble des publics à redécouvrir cet héritage vivant.

La soirée sera rythmée par des performances artistiques d’exception. Raphaëlle Hubin, interprète de la célèbre danse serpentine de Loïe Fuller, animera la soirée avec trois passages de ces mouvements oniriques inspirés du début du XXe siècle. Des caricaturistes seront présents tout au long de la soirée pour immortaliser les visiteurs.

L’expérience sensorielle se prolongera grâce à une programmation musicale : un bar à vinyles assurera une ambiance sonore et traversera les décennies d’hier à aujourd’hui. Parallèlement à ces spectacles, le public pourra découvrir à sa guise les collections permanentes du musée et l’exposition temporaire « Adya & Otto van Rees. Au cœur des avant-gardes », dans un cadre historique enchanteur.

> Samedi 23 mai 2026

> De 19h à 22h30

> Accès libre sans réservation (sous réserve du respect des jauges de sécurité)

Dans le cadre de la Nuit des Musées 2026, le musée de Montmartre ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 23 mai 2026, de 19h à 22h30. L’événement propose une plongée unique pour (re)vivre l’esprit bohème, si caractéristique du quartier.

Le samedi 23 mai 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T21:30:00+02:00

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

https://museedemontmartre.fr/evenements/nuit-europeenne-des-musees-2026/ +33149258939 infos@museedemontmartre.fr https://www.facebook.com/MuseeMontmartre https://www.facebook.com/MuseeMontmartre



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