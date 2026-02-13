Le musée en famille – De l’opéra au musée, contes et histoires, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Le musée en famille – De l’opéra au musée, contes et histoires Samedi 6 juin, 14h30 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Tarif unique (droit d’entrée inclus) : 8 € par adulte et par enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

En partenariat avec l’Opéra de Limoges.

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité.

À l’Opéra, il y a des artistes qui chantent et dans le musée, il y a des œuvres qui racontent des histoires… Venez vous en inspirer pour créer votre propre histoire en famille et inventer des personnages aux aventures exaltantes lors d’un atelier modelage d’argile !

—

Samedi 6 juin à 14h30

Réservations conseillées sur cultival.fr.

Tarif unique (droit d’entrée inclus) : 8 € par adulte et par enfant.

Effectif : 20 participants

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« link »: « https://www.cultival.fr/fr_FR/products/indiv/le-musee-en-famille »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

À l’Opéra, il y a des artistes qui chantent et dans le musée, il y a des œuvres qui racontent des histoires…

© Charlotte Brandy