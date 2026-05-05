Le musée Guimet célèbre la Fête des lanternes, Musée Guimet, Paris

Le musée Guimet célèbre la Fête des lanternes Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée Guimet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Avec la Compagnie Baru

Cour khmère

Durée : 3 performances de 20 minutes chacune

La Compagnie coréenne Baru invite à une immersion sensible dans les croyances fondatrices du pays, entre chamanisme et bouddhisme, pour célébrer l’éternelle Naissance et l’Éveil du Bouddha.

Interprétées dans l’espace de la cour khmère du musée, leurs performances mêlent mémoire, spiritualité et humanité avec la volonté d’embrasser dans son art les souffrances du monde pour les apaiser en leur insufflant une chaleureuse énergie collective. Le moine Subeom interprétera les sutras associés en donnant vie à la célèbre danse des moines. Il sera accompagné des deux danseuses et chanteuses issues de la tradition chamanique, Pak Kee-ryang et Hong Hyo-jin, ainsi que du musicien Jeong Yeon-rak. Ce dernier est également l’auteur de superbes lampes en papier traditionnel coréen, qui envelopperont la performance d’une atmosphère à la fois poétique et mystérieuse.

La Compagnie Baru

Le moine : Moine Subeom (Kwon Li-hwan), président de Baru, détenteur du Yeongsanjae, patrimoine culturel intangible de Corée.

Les chamanes : Pak Kee-ryang danseuse au Centre national de Gugak de Jindo, doctorat de Cultural content à l’Université Korea, Hong Hyo-jin détentrice du rituel de Byeolsin de la côte de l’est, patrimoine culturel intangible de Corée, doctorante en Musique coréenne à l’Université Dongguk.

Papiers découpés : Jeong Yeon-rak détenteur de la transmission du rituel Byeolsin de la côte d’est (donghaean byeolsingut), patrimoine culturel intangible de Corée, doctorat de Cultural content à l’Université Korea.

En partenariat avec l’association K-vox et le Centre Culturel Coréen de Paris.

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr Œuvres d’art provenant de tous les pays bouddhiques dans l’orbe culturelle du continent indien et de l’empire chinois. Importante collection d’art khmer. Métro Iéna.

Performances par la Compagnie coréenne Baru

© K-Vox