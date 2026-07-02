Le Mystère des Faluns Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Le Mystère des Faluns
Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de cette carrière troglodytique et laissez-vous transporter par sa scénographie hors du commun.
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Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 71 29 contact@les-perrieres.com
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English :
Discover this troglodytic quarry and let yourself be carried away by its extraordinary scenography.
L’événement Le Mystère des Faluns Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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