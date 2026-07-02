Le Mystère des Faluns Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Le Mystère des Faluns

Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de cette carrière troglodytique et laissez-vous transporter par sa scénographie hors du commun.

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Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 71 29 contact@les-perrieres.com

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English :

Discover this troglodytic quarry and let yourself be carried away by its extraordinary scenography.

L’événement Le Mystère des Faluns Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME