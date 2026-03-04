LE MYSTERIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE, Ciné 104, Pantin
LE MYSTERIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE, Ciné 104, Pantin vendredi 20 mars 2026.
LE MYSTERIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE Vendredi 20 mars, 20h15 Ciné 104 Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T20:15:00+01:00 – 2026-03-20T22:13:00+01:00
Fin : 2026-03-20T20:15:00+01:00 – 2026-03-20T22:13:00+01:00
PRIX UN CERTAIN REGARD – CANNES 2025
Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille flamboyante qui a trouvé refuge dans un cabaret queer, aux abords d’une ville minière. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu’elle se transmettrait par un simple regard. La communauté devient rapidement la cible des peurs et fantasmes collectifs. Dans ce western moderne, Lidia défend les siens.
Ciné 104 104, av. Jean-Lolive, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://pantincine104.cine.boutique/media/2973?showId=55606 »}]
Le mysterieux regard du flamant rose – PRIX UN CERTAIN REGARD – CANNES 2025 Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille flamboyante qui a trouvé ref… Ciné 104 LE MYSTERIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE