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Le Noël de Flocon, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 12 décembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles

Le Noël de Flocon, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil
Adresse
26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Le Noël de Flocon Samedi 12 décembre, 10h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00

Au milieu de l’effervescence, un petit bonhomme attend. Quel curieux personnage ! Deux grands yeux mais sous son nez… pas de bouche. On lui a promis un cadeau.
Mais le cadeau tarde à venir.
Une histoire de Noël qui raconte que les plus beaux cadeaux sont parfois les plus insignifiants…

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Spectacle par la Cie. Air y son

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