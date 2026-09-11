Le Noël de Flocon, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Le Noël de Flocon Samedi 12 décembre, 10h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00

Au milieu de l’effervescence, un petit bonhomme attend. Quel curieux personnage ! Deux grands yeux mais sous son nez… pas de bouche. On lui a promis un cadeau.

Mais le cadeau tarde à venir.

Une histoire de Noël qui raconte que les plus beaux cadeaux sont parfois les plus insignifiants…

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Spectacle par la Cie. Air y son