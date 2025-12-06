Le Noël féérique du château de Bonnemare Radepont
Le Noël féérique du château de Bonnemare
990 Route de Bacqueville Radepont Eure
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Les 6 et 7 décembre nous ouvrons nos portes de 11h à 20h le samedi et de 11h à 19h le dimanche pour la 6ème édition de notre Noël féérique ! Nous espérons vous voir très nombreux
ENTRÉE 6€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans
Tarif 2 jours 8€ pour les adultes
AU PROGRAMME
Les illuminations du château
Un marché de Noël Local
Balade en calèche et à dos d’âne
Manège
Contes de Noël
Le père Noël
♀️ Spectacle de Noël
Jeux
Restauration sur place et buvette
Suite du programme à venir ! .
990 Route de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 03 73 accueil@bonnemare.com
