Le Noël féérique du château de Bonnemare Radepont

Le Noël féérique du château de Bonnemare

990 Route de Bacqueville Radepont Eure

Les 6 et 7 décembre nous ouvrons nos portes de 11h à 20h le samedi et de 11h à 19h le dimanche pour la 6ème édition de notre Noël féérique ! Nous espérons vous voir très nombreux

ENTRÉE 6€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans

Tarif 2 jours 8€ pour les adultes

AU PROGRAMME

Les illuminations du château

Un marché de Noël Local

Balade en calèche et à dos d’âne

Manège

Contes de Noël

Le père Noël

‍♀️ Spectacle de Noël

Jeux

Restauration sur place et buvette

Suite du programme à venir ! .

990 Route de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 03 73 accueil@bonnemare.com

