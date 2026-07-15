Le Nouveau Canard Limoges
samedi 24 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le Nouveau Canard
7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-31 10:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-28
Le Nouveau Canard est un spectacle poétique pour les enfants de 6 mois à 6 ans, librement inspiré des albums de Claire Garralon. Mêlant théâtre d’ombres, comptines, magie, poésie et humour, il raconte avec douceur une histoire de partage, de différence et de vivre-ensemble. Au bord d’une mare, des canards s’installent jusqu’à l’arrivée d’un étrange canard multicolore qui invite chacun à accueillir l’autre. Pensé pour les tout-petits, ce spectacle sensoriel, tendre et accessible offre un moment d’émerveillement où les ombres prennent vie, les chansons rassurent et la magie surprend. .
7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 70 53 93
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English : Le Nouveau Canard
L’événement Le Nouveau Canard Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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