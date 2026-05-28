Le nouveau cirque de Monsieur LOYAL Espace ZIEM Martigues
Le nouveau cirque de Monsieur LOYAL Espace ZIEM Martigues vendredi 5 juin 2026.
Martigues
Le nouveau cirque de Monsieur LOYAL
Vendredi 5 juin 2026 de 18h à 19h30.
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 16h à 17h30.
Mercredi 10 juin 2026 de 16h à 17h30.
Dimanche 14 juin 2026 de 16h à 17h30. Espace ZIEM Avenue Félix Ziem Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:00:00
fin : 2026-06-10 17:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-14
Cirque familial traditionnel à Martigues.Familles
Spectacle Magie, clowns, acrobates, illusion.
Durée du spectacle 1H30. .
Espace ZIEM Avenue Félix Ziem Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 06 00 28 spectaclejessica@gmail.com
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English :
Traditional family circus in Martigues.
L’événement Le nouveau cirque de Monsieur LOYAL Martigues a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Martigues
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