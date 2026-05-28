Le nouveau cirque de Monsieur LOYAL Espace ZIEM Martigues

Martigues

Le nouveau cirque de Monsieur LOYAL

Vendredi 5 juin 2026 de 18h à 19h30.

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 10 juin 2026 de 16h à 17h30.

Dimanche 14 juin 2026 de 16h à 17h30. Espace ZIEM Avenue Félix Ziem Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-10 17:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-14

Cirque familial traditionnel à Martigues.Familles

Spectacle Magie, clowns, acrobates, illusion.

Durée du spectacle 1H30. .

Espace ZIEM Avenue Félix Ziem Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 06 00 28 spectaclejessica@gmail.com

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English :

Traditional family circus in Martigues.

L’événement Le nouveau cirque de Monsieur LOYAL Martigues a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Martigues