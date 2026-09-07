Le novomax – visite guidée, Novomax, Quimper

Informations pratiques

Le novomax – visite guidée 19 et 20 septembre Novomax Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le Novomax est un bâtiment dédié à la pratique et de la diffusion musicales. Propriété de la ville de Quimper et géré par l’association de musiques actuelles Polarité[s], il fait partie intégrante du Pôle culturel Max-Jacob. Que diriez-vous d’entrer dans la salle de concert et les studios ?

Visites guidées assurées par Christophe Dagorne, de Polarité[s]

Novomax 2 Boulevard Dupleix, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne https://lenovomax.bzh/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Le Novomax est un bâtiment dédié à la pratique et la diffusion musicale.

Propriété de la Ville de Quimper et géré par l’association de musiques actuelles Polarité[s], le Novomax fait partie intégrante du pôle culturel Max Jacob.

Le Novomax est un bâtiment dédié à la pratique et de la diffusion musicales.

©Ville de Quimper