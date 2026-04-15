Le OFF du dessin à La Verrerie !, Jardins de La Verrerie, Arles

Le OFF du dessin à La Verrerie ! Dimanche 26 avril, 14h00 Jardins de La Verrerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

La Verrerie participe une fois de plus cette année au Festival OFF du dessin !

Une occasion parfaite pour passer un après-midi à dessiner dans les jardins, explorer toutes nos envies créatives et partager un moment joyeux et inspirant en plein air ☀️✏️

Le programme du dimanche 26 avril sortira bientôt, en attendant n’hésitez pas à noter la date dans votre agenda ;)

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « programmation@laverreriearles.fr »}]

Un après-midi créatif en plein air à l’occasion du festival OFF du dessin 2026 jardin jardinage