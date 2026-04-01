Le OFF du festival du dessin à La Verrerie Jardins de la Verrerie, chemin de la Verrerie, 13200 Arles (quartier de Trinquetaille) Arles

Arles

Le OFF du festival du dessin à La Verrerie

Dimanche 26 avril 2026 de 10h à 17h. Jardins de la Verrerie, chemin de la Verrerie, 13200 Arles (quartier de Trinquetaille) Jardins de La Verrerie Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dessiner aux jardins vous tente ? Dans un cadre idyllique et champêtre, le tiers-lieu La Verrerie propose une journée art & nature pour petits et grands au cœur de ses jardins sérigraphie, fabrication d’encres naturelles, peinture et dessin !

Dessiner aux jardins vous tente ?



Dans un cadre idyllique et champêtre, le tiers-lieu La Verrerie propose le dimanche 26 avril une journée art & nature pour petits et grands au cœur de ses jardins, à l’occasion du OFF du festival du dessin.



Découvrons le programme et rejoignons-nous !



BALADE AUTOUR DE LA NATURE DANS L’ART NOUVEAU 10h-11h

Une visite-promenade d’une heure pour observer plantes et insectes du jardin et découvrir comment les artistes de l’Art nouveau les ont mis en lumière.

avec Stéphanie Allard du festival Artles Images, papetière naturaliste

(tout public, dès 6 ans · maximum 20 participant·e·s)



– SÉRIGRAPHIE 11h-17h

Un atelier d’initiation à une pratique créative accessible à tous·tes, avec des impressions réalisées sur papier ou textile de seconde main. Il s’articule spécifiquement autour de l’impression de dessins à partir d’encres végétales, pour expérimenter cette technique artisanale entre gestes, matières et exploration.

avec l’association de Sérigraphie d’Arles

(tout public, dès 6 ans · en continu de 11h à 17h)



– FABRICATION D’ENCRES NATURELLES 11h-17h

À partir de récoltes végétales et minérales, cet atelier propose de fabriquer ses propres outils et colorants pour le dessin et la peinture, en lien direct avec le jardin. Les participant·es réaliseront des encres végétales qui serviront de base à des expérimentations graphiques, entre dessin et impression, dans une approche sensible et créative inspirée de la nature.

avec La Dessinerie et David Muguet

(tout public, dès 12 ans · en continu de 11h à 17h)



– DESSIN ET PEINTURE, TISSER LE VIVANT 14h-17h

Un atelier de dessin et de peinture ouvert aux débutant·es comme aux artistes confirmé·es, pour participer à une fresque collective. Inspiré par le paysage du jardin, les plantes et les insectes, il invite à explorer notre lien au vivant, à expérimenter la création à plusieurs mains et à laisser émerger une œuvre libre, spontanée et poétique.

avec Saskia Hartmann, artiste peintre

(tout public, dès 2 ans · en continu de 14h à 17h)



– La guinguette sera ouverte de 13h30 à 17h avec des boissons rafraîchissantes et un gâteau bio et fait maison. Les pics-nics dans les jardins sont bienvenus !



Les ateliers ont lieu en extérieur prévoir des vêtements adaptés ! .

Jardins de la Verrerie, chemin de la Verrerie, 13200 Arles (quartier de Trinquetaille) Jardins de La Verrerie Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 98 35 86 programmation@laverreriearles.fr

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English :

Interested in drawing in the gardens? In an idyllic country setting, the La Verrerie third-place offers an art & nature day for young and old in the heart of its gardens: screen printing, natural ink making, painting and drawing!

L’événement Le OFF du festival du dessin à La Verrerie Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles