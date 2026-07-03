Le Palace L’abécédaire sans réponse Théâtre Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Le Palace L’abécédaire sans réponse

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-31 10:00:00

fin : 2027-03-31

Date(s) :

2027-03-31

26 lettres de notre alphabet. 26 occasions de mots, noms de personnages, de planètes, d’animaux, de concepts…

26 invitations à voyager ensemble dans le temps long, très long, de la vie, depuis les lointaines origines jusqu’à maintenant. L’actrice propose un rituel de hasard. À chaque lettre tirées au sort par un enfant, elle lit un texte comme elle lirait dans les lignes de la main ou dans les signes invisibles, pour nous nous parler des secrets qui nous tissent à la grande toile du vivant et des histoires humaines.

Ça sera un récit, un conte, un poème, ou dans une chanson, et aussi une image, du son, un objet à regarder, une interaction, une participation…

Ou peut-être tout cela à la fois. Pour flotter ensemble dans la très longue histoire des mystères partagés. .

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Le Palace L’abécédaire sans réponse

L’événement Le Palace L’abécédaire sans réponse Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux