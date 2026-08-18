Le Palace Molino Théâtre Le Palace Périgueux
mercredi 28 avril 2027 · Théâtre Le Palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Le Palace Molino
Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 10:00:00
fin : 2027-04-28
Date(s) :
2027-04-28
Comme un souffle… MOLINO est une traversée onirique, une invitation à l’intemporalité, un voyage sensoriel, un moment hors du temps, qui touche le coeur, le corps et l’imaginaire.
C’est un pas de côté, un mouvement poétique suspendu, qui se déploie en musique et mouvements. Un souffle qui fait écho à la nature et au vent.
C’est un moment de communion, où chaque spectateur, petit ou grand est invité à se laisser porter par un souffle de vie, à vivre l’instant présent, à ressentir, à observer le mouvement et à s’abandonner à une expérience musicale, qui les relie. L’éveil à l’autre et à soi… .
Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Le Palace Molino
L’événement Le Palace Molino Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux
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