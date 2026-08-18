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Le Palace Molino Théâtre Le Palace Périgueux

mercredi 28 avril 2027 · Théâtre Le Palace · Périgueux

Le Palace Molino Théâtre Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 28 avril 2027
Fin
mercredi 28 avril 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Théâtre Le Palace
Adresse
15 Rue Bodin
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
5.5 5.5

Périgueux

Le Palace Molino

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 10:00:00
fin : 2027-04-28

Date(s) :
2027-04-28

Comme un souffle… MOLINO est une traversée onirique, une invitation à l’intemporalité, un voyage sensoriel, un moment hors du temps, qui touche le coeur, le corps et l’imaginaire.
C’est un pas de côté, un mouvement poétique suspendu, qui se déploie en musique et mouvements. Un souffle qui fait écho à la nature et au vent.

C’est un moment de communion, où chaque spectateur, petit ou grand est invité à se laisser porter par un souffle de vie, à vivre l’instant présent, à ressentir, à observer le mouvement et à s’abandonner à une expérience musicale, qui les relie. L’éveil à l’autre et à soi…   .

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Le Palace Molino

L’événement Le Palace Molino Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux

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