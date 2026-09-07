Le palais de justice – projection – « A vous de juger », Palais de justice – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Le palais de justice – projection – « A vous de juger » Samedi 19 septembre, 16h30 Palais de justice – Quimper Finistère

Munissez-vous obligatoirement d’une

pièce d’identité pour le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Beaucoup de Quimpérois connaissent les deux colonnes d’ordre toscan du palais de justice. Mais le tribunal s’est transformé avec une extension et des aménagements conséquents.

Après sept ans de travaux, le site vous ouvre ses portes pour de multiples propositions : visite libre ou guidée, rencontre avec des professionnels, croquis de justice…

Et si vous assistiez à la projection d’un film sur la justice au sein même de la salle d’Assises ? Immersion garantie !

Palais de justice – Quimper 48A quai de l’odet 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/palais-de-justice-de-quimper/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Beaucoup de Quimpérois connaissent les deux colonnes d’ordre toscan du palais de justice. Mais le tribunal s’est transformé …

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