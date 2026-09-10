Le palais de justice – Visite guidée, Palais de justice – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Le palais de justice – Visite guidée Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00 Palais de justice – Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Beaucoup de Quimpérois connaissent les deux colonnes d’ordre toscan du palais de justice. Mais le tribunal s’est transformé avec une extension et des aménagements conséquents. Après sept ans de travaux, le site vous ouvre ses portes pour différentes propositions.

VISITE GUIDÉE : SAMEDI / 10H, 11H15, 14H*, 14H30,

15H30 ET 16H

Si vous voulez vous faire accompagner, c’est également possible, pour une visite approfondie !

Visite avec Énora Mottoulle, guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire et Inès Meledo, étudiante en Master 2 Droit du Patrimoine et des Activités Culturelles et Alan Marzin, coordinateur du conseil d’accès au droit du Finistère.

Palais de justice – Quimper 48A quai de l’odet 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/palais-de-justice-de-quimper/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Beaucoup de Quimpérois connaissent les deux colonnes d’ordre toscan du palais de justice. Mais le tribunal s’est transformé avec une extension et des aménagements conséquents. Après sept ans de le : …

©Ville de Quimper