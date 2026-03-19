Le Palais des Papes, la nuit

Départ Palais des Papes en bas des escaliers en bois Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Qu’on le connaisse ou pas, le Palais des Papes prend une autre dimension lorsque la nuit tombe.

Avignon Tourisme vous propose de le découvrir après sa fermeture aux visiteurs, en visite nocturne et de vivre un moment rare !

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Départ Palais des Papes en bas des escaliers en bois Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

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English :

Whether you know it or not, the Palais des Papes takes on another dimension when night falls.

Avignon Tourisme invites you to discover it after its closing to visitors, in a night visit and to live a rare moment!

L’événement Le Palais des Papes, la nuit Avignon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Avignon Tourisme