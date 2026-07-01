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Babillages, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon

mercredi 22 juillet 2026 · Bibliothèque Pierre Boulle · Avignon

Babillages, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Boulle
Adresse
8 place du viguier 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Babillages Mercredi 22 juillet, 10h30 Bibliothèque Pierre Boulle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00

Douces histoires et comptines pour les tout-petits (de 0 à 4 ans).

Bibliothèque Pierre Boulle 8 place du viguier 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 87 56 96 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi et vendredi de 9h à 12h30
Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 ORIZO : ligne 9 et 7, arrêt Reine Jeanne · À PIED OU AVEC UN VÉHICULE : au rond-point (Poste Saint-Jean), prenez l’Avenue de la Folie en direction du Pont-des-deux-Eaux, puis au bout de 400 mètres, entrez dans le quartier de la Reine Jeanne, puis prenez la rue des Catalans sur votre droite. Au bout de la rue, vous débouchez sur le Clos des fontaines : la bilbiothèque se trouve sur votre droite, Place du Viguier
Séance de conte lecture animation

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