LE PANAME COMEDY CLUB

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le Paname Comedy Club part en tournée une heure de stand-up avec les meilleurs humoristes pour rire aux éclats partout en France !

Le Paname Comedy Club part en tournée à travers la France avec une heure de stand-up exceptionnelle. Les meilleurs humoristes du moment — drôles, incisifs ou charmants — vous feront rire aux éclats ! Ce lieu emblématique de Paris révèle depuis sa création les talents confirmés et émergents du stand-up. Kino, Ayoub Marceau, Gaétan Husson, AZ, Sophie Loustalot et Boriss Chelin seront présents, avec possibles ajustements selon disponibilités. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : LE PANAME COMEDY CLUB

The Paname Comedy Club is going on tour: one hour of stand-up comedy with the best comedians for laugh-out-loud laughter all over France!

L’événement LE PANAME COMEDY CLUB Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34