Le Paname Comedy Club, Théâtre Fémina, Bordeaux
Le Paname Comedy Club, Théâtre Fémina, Bordeaux mercredi 10 juin 2026.
Le Paname Comedy Club Mercredi 10 juin, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats !
Le Paname Comedy Club, situé en plein cœur de Paris, s’est imposé depuis sa création comme le lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant confirmés qu’émergeant.
NICK MUKOKO – JASON BROKERSS – JEREMY NADEAU – NORDINE GANSO – MERYEM BENOUA – FOSKO – EMY
Le Paname Comedy Club En Tournée présente une sélection d’humoristes programmés au Paname Comedy Club et/ou invités par la production dans l’esprit du Paname Comedy Club pour la tournée. Cette sélection peut être susceptible de changer sur la représentation en cas d’annulation d’un des humoristes. Celui-ci sera remplacé par la production. Les visuels sont non-contractuels.
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Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/paname-comedy-club/130681
Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Humour rire
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