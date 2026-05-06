Le Paname Comedy Club, Théâtre Fémina, Bordeaux

Le Paname Comedy Club Mercredi 10 juin, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00

Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats !

Le Paname Comedy Club, situé en plein cœur de Paris, s’est imposé depuis sa création comme le lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant confirmés qu’émergeant.

NICK MUKOKO – JASON BROKERSS – JEREMY NADEAU – NORDINE GANSO – MERYEM BENOUA – FOSKO – EMY

Le Paname Comedy Club En Tournée présente une sélection d’humoristes programmés au Paname Comedy Club et/ou invités par la production dans l’esprit du Paname Comedy Club pour la tournée. Cette sélection peut être susceptible de changer sur la représentation en cas d’annulation d’un des humoristes. Celui-ci sera remplacé par la production. Les visuels sont non-contractuels.

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Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/paname-comedy-club/130681

Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Humour rire