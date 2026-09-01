Le Paraïs Journées européennes du patrimoine 2026 Manosque
samedi 19 septembre 2026 · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Le Paraïs Journées européennes du patrimoine 2026
Montée des vraies richesses Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
(Re)découvrez le Paraïs, ses jardins et le pavillon d’accueil avec son espace d’exposition Jean Giono, écrivain de la modernité et sa librairie-boutique.
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Montée des vraies richesses Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 34 97 centregiono@dlva.fr
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English :
(Re)discover the Para%EFs, its gardens, and the visitor center—featuring the “Jean Giono, Writer of Modernity” exhibition space and its bookstore and gift shop.
L’événement Le Paraïs Journées européennes du patrimoine 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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