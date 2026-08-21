Visites guidées du Paraïs, maison de Jean Giono, Le Paraïs, maison de Jean Giono, Manosque

Informations pratiques

Visites guidées du Paraïs, maison de Jean Giono 19 et 20 septembre Le Paraïs, maison de Jean Giono Alpes-de-Haute-Provence

8 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(Re)découvrez le Paraïs, ses jardins et le pavillon d’accueil avec son espace d’exposition « Jean Giono, écrivain de la modernité » et sa librairie-boutique.

Partez pour un voyage au cœur d’une demeure habitée par la vie familiale et le génie de l’auteur manosquin. Le Paraïs, bastidon aux mille histoires, abrite sa bibliothèque personnelle comptant 8 500 livres, ses bureaux et son matériel d’écriture, des collections de lettres, des manuscrits, des photographies et des œuvres d’art.

La visite guidée de la maison est gratuite mais la réservation est obligatoire (04 92 70 34 97).

Samedi 19 septembre à 9h30, 10h30, 15h et 16h

Dimanche 20 septembre à 9h30, 10h30, 16h

La visite dure environ 1h15.

Le Paraïs, maison de Jean Giono Impasse du Parais, 04100 Manosque, France Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492705454 https://centrejeangiono.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 70 34 97″}] Maison achetée en 1930 par Jean Giono. Quelques années plus tard, construction de la bibliothèque et surélévation de la maison, puis aménagement du jardin. Actuellement, siège de l’association des Amis de Giono. Visites guidées uniquement sur réservation auprès du centre Jean Giono, du mardi au samedi, d’avril à octobre.

(Re)découvrez le Paraïs, ses jardins et le pavillon d’accueil avec son espace d’exposition « Jean Giono, écrivain de la modernité » et sa librairie-boutique.

© Le Paraïs, maison et jardins de l’écrivain de Jean Giono