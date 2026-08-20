Rallye nature dans les jardins de Jean Giono, Le Paraïs, maison de Jean Giono, Manosque
dimanche 20 septembre 2026 · Le Paraïs, maison de Jean Giono · Manosque
Informations pratiques
Rallye nature dans les jardins de Jean Giono Dimanche 20 septembre, 14h30 Le Paraïs, maison de Jean Giono Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h30
Rallye nature aux jardins
Au Paraïs avec les équipes de la Ligue de la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur
Labellisé Refuge LPO, le Paraïs de Jean Giono s’engage dans une démarche de préservation de la biodiversité et du respect de l’environnement. Le public est invité à découvrir la biodiversité des jardins au travers d’un parcours ludique à réaliser en autonomie. Sous forme de différents stands animés par la LPO PACA, les participants s’amuseront à relever de petits défis autour de la nature.
Tout public
Entrée libre et gratuite sans réservation
Renseignement au 04 92 70 34 97
Le Paraïs, maison de Jean Giono Impasse du Parais, 04100 Manosque, France Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492705454 https://centrejeangiono.com Maison achetée en 1930 par Jean Giono. Quelques années plus tard, construction de la bibliothèque et surélévation de la maison, puis aménagement du jardin. Actuellement, siège de l’association des Amis de Giono. Visites guidées uniquement sur réservation auprès du centre Jean Giono, du mardi au samedi, d’avril à octobre.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h30
© Le Paraïs, maison et jardins de l’écrivain Jean Giono
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