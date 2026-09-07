Visite découverte du jardin partagé Les Choux Ravis, Jardin partagé Les Choux Ravis, Manosque

Informations pratiques

Visite découverte du jardin partagé Les Choux Ravis Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin partagé Les Choux Ravis Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Nous sommes ravis de vous accueillir au jardin partagé Les Choux Ravis !Vous y découvrirez les plantes cultivées d’ici et d’ailleurs, les plantes sauvages comestibles ou non, les oiseaux observés et différentes activités que nous proposons toute l’année pour petits et grands.

Possibilité de pique-niquer sur place.

Jardin partagé Les Choux Ravis Rue Raoul Abbès, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0622139952 http://www.facebook/leschouxravis Le jardin partagé Les Choux Ravis est situé sur une parcelle de 4000m2 mise à disposition par la mairie de Manosque qui comprend :

– 30 parcelles individuelles cultivées par des familles de la ville

– des espaces et matériaux gérés en commun

– Une grande parcelle collective centrale sur laquelle se déroule les animations à destination des structures sociales et éducative de la ville.

Nous organisons régulièrement des ateliers nature, de découverte de la biodiversité, de jardinage biologique et des temps festifs qui renforcent les liens entre habitants et valorisent le quartier. Parking devant le jardin, arrêt de bus « Les embarrades »

Nous sommes ravis de vous accueillir au jardin partagé Les Choux Ravis !Vous y découvrirez les plantes cultivées d’ici et d’ailleurs, les plantes sauvages comestibles ou non, les oiseaux observés et …

© Julie Gasquet