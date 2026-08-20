Visite libre des jardins et du Pavillon du Paraïs, Le Paraïs, maison de Jean Giono, Manosque

Informations pratiques

Visite libre des jardins et du Pavillon du Paraïs 19 et 20 septembre Le Paraïs, maison de Jean Giono Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Pavillon d’accueil du Paraïs, maison et jardins de Jean Giono

Sur le site du Paraïs, maison et jardins de l’écrivain Jean Giono, plusieurs espaces se distinguent : la maison de Jean Giono et son jardin patrimonial, ainsi que le pavillon d’accueil et son jardin de contemplation. Ces espaces font partie d’un tout et sont communicants et accessibles en quelques pas.

Le pavillon d’accueil est une construction neuve, c’est par ce lieu que nous accueillons les visiteurs et les groupes. Il abrite un accueil/ billetterie, une exposition intitulée Jean Giono, écrivain de la modernité, véritable introduction à la visite guidée du Paraïs ainsi qu’une riche librairie-boutique, des sanitaires et des consignes/casiers.

Avec sa vue sur la colline du Mont d’Or, les toits de Manosque, c’est un lieu calme et reposant propice à la lecture.

Venez découvrir gratuitement ces espaces pendant les Journées Européennes du Patrimoine !

Renseignements au 04 92 70 34 97.

Le Paraïs, maison de Jean Giono Impasse du Parais, 04100 Manosque, France Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492705454 https://centrejeangiono.com Maison achetée en 1930 par Jean Giono. Quelques années plus tard, construction de la bibliothèque et surélévation de la maison, puis aménagement du jardin. Actuellement, siège de l’association des Amis de Giono. Visites guidées uniquement sur réservation auprès du centre Jean Giono, du mardi au samedi, d’avril à octobre.

Le Pavillon d’accueil du Paraïs, maison et jardins de Jean Giono

© Le Paraïs, maison et jardins de l’écrivain Jean Giono