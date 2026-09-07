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Visite commentée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Manosque, Manosque

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Manosque · Manosque

Visite commentée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Manosque, Manosque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Manosque
Adresse
Place de l'hôtel de ville, 04100 Manosque
Ville
04100 Manosque
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Visite commentée de l’hôtel de ville Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel de ville de Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’hôtel de ville de Manosque et découverte de son patrimoine.
L’édifice sera également ouvert au public, en visite libre, le samedi 19 septembre, de 9h à 12h.

Hôtel de ville de Manosque Place de l’hôtel de ville, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite commentée de l’hôtel de ville de Manosque et découverte de son patrimoine.

©Laurent Gayte, Ville de Manosque

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