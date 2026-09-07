Visite commentée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Manosque, Manosque
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Manosque · Manosque
Informations pratiques
Visite commentée de l’hôtel de ville Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel de ville de Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite commentée de l’hôtel de ville de Manosque et découverte de son patrimoine.
L’édifice sera également ouvert au public, en visite libre, le samedi 19 septembre, de 9h à 12h.
Hôtel de ville de Manosque Place de l’hôtel de ville, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite commentée de l’hôtel de ville de Manosque et découverte de son patrimoine.
©Laurent Gayte, Ville de Manosque
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