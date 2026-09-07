Visite commentée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Manosque, Manosque

Informations pratiques

Visite commentée de l’hôtel de ville Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel de ville de Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’hôtel de ville de Manosque et découverte de son patrimoine.

L’édifice sera également ouvert au public, en visite libre, le samedi 19 septembre, de 9h à 12h.

Hôtel de ville de Manosque Place de l’hôtel de ville, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite commentée de l’hôtel de ville de Manosque et découverte de son patrimoine.

©Laurent Gayte, Ville de Manosque