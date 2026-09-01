Rallye nature aux jardins Manosque
dimanche 20 septembre 2026 · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Rallye nature aux jardins
Montée des vraies richesses Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le public est invité à découvrir la biodiversité des jardins au travers d’un parcours ludique à réaliser en autonomie. Sous forme de différents stands animés par la LPO PACA, les participants s’amuseront à relever de petits défis autour de la nature.
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Montée des vraies richesses Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 34 97 centregiono@dlva.fr
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English :
The public is invited to discover the biodiversity of the gardens through a fun, self-guided tour. At various booths run by the LPO PACA, participants will have fun taking on small nature-themed challenges.
L’événement Rallye nature aux jardins Manosque a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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