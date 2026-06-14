Le Parapluie de Rosa Parks : journées du matrimoine Chapelle Saint Lazare Paris

En touchant l’objet, ils/elles réveillent des sons du passé et des épisodes, des fragments de la vie de grandes figures de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Grâce au jeu de l’interactivité se déploie un moment entre jeu, danse, chant, les souvenirs d’une époque, d’un parcours de combat et de ses résonances actuelles.

Vous êtes invité·e·s dans un moment de mémoire vivante, à découvrir des univers sonores évocateurs de différents moments d’histoire, les mots et paroles, gestes et actes de la militante Rosa Parks et de ses contemporains.

La compagnie Le Makila développe depuis plusieurs années un travail artistique à l’écoute des mémoires de grandes figures féminines : le plus souvent artistes, mais encore penseuses, militantes, à la fois témoins et bâtisseuses de leur époque : Isadora Duncan, Camille Claudel, Frida Kahlo, Calamity Jane, Cesaria Evora, Maria Callas, Billie Holiday, Marlène Dietrich, Coccinelle, Joséphine Baker, Nikki de Saint Phalle, Rosa Parks etc…

Une approche de la vie de femmes illustres, qui se veut en résonance avec nos existences d’ici et maintenant, quelles que soient nos conditions, de genre, d’âge, d’origine sociale, culturelle, religieuse. La mémoire et l’histoire appartiennent à tous les êtres humains. Cultiver ces héritages au féminin, à travers nos propositions artistiques, c’est notre contribution au Matrimoine.

*La performance présentée dans le cadre des journées du Matrimoine s’appuie sur des extraits de Rosa 08’46*

*Le projet Rosa 08’46 bénéficie du soutien Artcena – Aide Nationale à la Création, de l’Accueil studio, résidences courtes au Centre Nationale de la Danse, de l’accueil en résidence des CPAnim’ Pina Bausch et Bessie Smith, et du soutien de la Mairie de Paris. Il explore, depuis les actions célèbres de Rosa Parks dans les années 50, jusqu’à l’assassinat de George Floyd en 2020, plusieurs aspects des mémoires des antiracismes.

Prenez place dans le bus de Rosa Parks ! Performance interactive. Les spectateurs/trices sont invité·e·s autour d’objets reliés à l’histoire et la mémoire des luttes contre la ségrégation : le parapluie de Rosa Parks, le chapeau de Martin Luther King, la veste de James Baldwin, la robe d’une chanteuse soul : Aretha Franklin, Mahalia Jackson ou Nina Simone ? Peut-être les reconnaîtrez-vous ?

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Chapelle Saint Lazare 6, rue Léon Schwartzenberg 75010 Accès via Square Alban Satragne, 11 square Alban Satragne 75010 PARISParis

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