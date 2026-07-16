Le parc de Gerland, Parc de Gerland, Lyon

Informations pratiques

Le parc de Gerland 19 et 20 septembre Parc de Gerland Métropole de Lyon

Gratuit – Limité à 30 personnes – A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir cet espace de 20 ha, composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté !

Inauguré en juillet 2000, le parc de Gerland, œuvre du grand architecte contemporain Michel Corajoud, est un espace composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté : une galerie botanique (mégaphorbiaie), un jardin chromatique, des bassins aquatiques, une grande pelouse de 5 ha sans oublier des berges du Rhône gérées comme un espace naturel.

Parc de Gerland 24 allée Pierre de Coubertin 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=165 »}]

Venez découvrir cet espace de 20 ha, composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté !

© Bertrand Perret