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Le parc de Gerland, Parc de Gerland, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Parc de Gerland · Lyon

Le parc de Gerland, Parc de Gerland, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc de Gerland
Adresse
24 allée Pierre de Coubertin 69007 Lyon
Ville
69007 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Gratuit - Limité à 30 personnes - A partir de 12 ans

Le parc de Gerland 19 et 20 septembre Parc de Gerland Métropole de Lyon

Gratuit – Limité à 30 personnes – A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir cet espace de 20 ha, composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté !
Inauguré en juillet 2000, le parc de Gerland, œuvre du grand architecte contemporain Michel Corajoud, est un espace composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté : une galerie botanique (mégaphorbiaie), un jardin chromatique, des bassins aquatiques, une grande pelouse de 5 ha sans oublier des berges du Rhône gérées comme un espace naturel.

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Venez découvrir cet espace de 20 ha, composé de plusieurs éléments paysagers qui font sa singularité et sa beauté !

© Bertrand Perret

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