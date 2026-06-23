Le parc en fête Promenade Piquet Poligny
Le parc en fête Promenade Piquet Poligny samedi 4 juillet 2026.
Poligny
Le parc en fête
Promenade Piquet Avenue Wladimir Gagneur Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La Ville de Poligny et son Conseil Municipal des Enfants organisent Le Parc en fête , à la Promenade Piquet (dite du Vigneron). Au programme quilles, jeux en bois, échiquier, chasse au trésor, maquillage, course de draisienne Tour de France, goûter barbe à papa, balade contée par la Fée Cuisalie à 14h30 et 16 h. Après-midi festif. .
Promenade Piquet Avenue Wladimir Gagneur Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71
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English : Le parc en fête
L’événement Le parc en fête Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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