Paëlla piscine Piscine Poligny
Paëlla piscine Piscine Poligny samedi 4 juillet 2026.
Poligny
Paëlla piscine
Piscine Avenue Foch Poligny Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Caisse d’Activités Sociales et Culturelles CASC des employés de la ville de Poligny orgnaise sa soirée Paëlla Piscine, samedi 4 juillet à la piscine intercommunale de la Capitale du Comté.
Entrée piscine + apéritif + paëlla + fromage + dessert + café
Inscriptions obligatoires avant lundi 29 juin
Les enfants et adolescents de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .
Piscine Avenue Foch Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 15 58 19 casc.poligny@gmail.com
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English : Paëlla piscine
L’événement Paëlla piscine Poligny a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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