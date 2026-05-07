Paëlla piscine Piscine Poligny

Poligny

Paëlla piscine

Piscine Avenue Foch Poligny Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Caisse d’Activités Sociales et Culturelles CASC des employés de la ville de Poligny orgnaise sa soirée Paëlla Piscine, samedi 4 juillet à la piscine intercommunale de la Capitale du Comté.

Entrée piscine + apéritif + paëlla + fromage + dessert + café

Inscriptions obligatoires avant lundi 29 juin

Les enfants et adolescents de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

Piscine Avenue Foch Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 15 58 19 casc.poligny@gmail.com

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English : Paëlla piscine

L’événement Paëlla piscine Poligny a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA