Haguenau

Le patrimoine caché de la médiathèque de Haguenau

24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Des sermonnaires truffés de fake news aux poésies culinaires, en passant par jurisprudences capillotractées et des manuels de censure, venez découvrir quelques pépites des ouvrages anciens conservés à la médiathèque de Haguenau et admirer l’endroit où ils sont conservés, cachés aux yeux de tous.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Des sermonnaires truffés de fake news aux poésies culinaires, en passant par jurisprudences capillotractées et des manuels de censure, venez découvrir quelques pépites des ouvrages anciens conservés à la médiathèque de Haguenau et admirer l’endroit où ils sont conservés, cachés aux yeux de tous. Pas d’enfants de moins de 8 ans, pas d’animaux de compagnie. Rendez-vous à l’accueil de la Médiathèque de la Vieille-Île. .

24 Rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

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English :

From sermons full of fake news to culinary poems, capillotract jurisprudence and censorship manuals, come and discover some of the nuggets of old works kept at the Haguenau media library, and admire the place where they are kept, hidden from everyone?s view.

L’événement Le patrimoine caché de la médiathèque de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau