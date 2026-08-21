Le patrimoine de l’institut d’anatomie pathologique, Institut d’anatomie pathologique, Strasbourg

Informations pratiques

Le patrimoine de l’institut d’anatomie pathologique 19 et 20 septembre Institut d’anatomie pathologique Bas-Rhin

Accès par la rue Kirschleger, à l’avant du bâtiment. Dans la limite des places disponibles. Visite recommandée dès 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Collections, architecture, instruments : un lieu au patrimoine médical exceptionnel, qui révèle l’histoire de la santé, à travers l’enseignement, la recherche. Une visite qui met en lumière la fragilité de cet héritage avec l’exposition photographique de Pierre Filliquet, « Silence. Hôpital ».

En partenariat avec le Département d’Histoire et du patrimoine de la Santé (DHPS).

Institut d’anatomie pathologique 1 place de l’hôpital, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Krutenau Bas-Rhin Grand Est La construction de l’Institut d’anatomie pathologique a lieu de 1874 à 1877, sous la conduite de l’architecte Jacques-Albert Brion et selon les prescriptions des titulaires des deux chaires : celle d’anatomie pathologique, occupée par Friedrich von Recklinghausen, et celle d’anatomie normale, par Wilhelm Waldeyer.

Il s’agit de la première pierre posée par le pouvoir impérial dans l’édification de la Kaiser-Wilhelm-Universität, destinée à démontrer à toute l’Europe la puissance de la science allemande. La construction de cet institut amorce un projet universitaire de grande ampleur, combinant des cliniques — destinées aux soins et à la formation médicale — et des instituts voués à la recherche en laboratoire ainsi qu’à l’enseignement de cette médecine devenue science médicale.

La taille imposante du bâtiment, dont la surface équivaut, voire dépasse, celle du bâtiment principal de l’hôpital, témoigne de l’importance centrale accordée à l’anatomie au sein des études médicales, alors que cette discipline était jusque-là peu individualisée dans le système français.

L’arrière du bâtiment révèle la forme pentagonale de l’Institut, doté d’une cour centrale, et entouré de vastes couloirs s’ouvrant latéralement sur les bureaux des médecins et des assistants, ainsi que sur les salles de dissection et d’enseignement pratique. L’aile gauche, occupée encore aujourd’hui par l’anatomie normale, et l’aile droite, consacrée à l’anatomie pathologique, disposent chacune d’un amphithéâtre d’enseignement et d’installations d’autopsie. Accès par l’avant du bâtiment, côté rue Kirschleger.

Collections, architecture, instruments : un lieu au patrimoine médical exceptionnel, qui révèle l’histoire de la santé, à travers l’enseignement, la recherche.

© Université de Strasbourg