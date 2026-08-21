Le patrimoine des bibliothèques, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique · Strasbourg

Informations pratiques

Le patrimoine des bibliothèques Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique Collectivité européenne d’Alsace

Rendez-vous pour le début de la visite à l’entrée Est. A partir de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Venez découvrir la richesse des collections des bibliothèques de mathématiques et de l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques. Admirez des reliures de périodiques, ainsi qu’une sélection de livres anciens présentés en exposition.

Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique 7 rue René Descartes 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Esplanade Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://jardin-sciences.unistra.fr »}] Accès par l’entrée Est

Venez découvrir la richesse des collections des bibliothèques de mathématiques et de l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques. Admirez des reliures de périodiques ainsi qu’une de…

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