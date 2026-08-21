« Le patrimoine en danger » de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc, Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux, Mailly-le-Château

Informations pratiques

« Le patrimoine en danger » de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc Dimanche 20 septembre, 14h00 Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux Yonne

Prévoir des chaussures de marche et des jumelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez parler du patrimoine naturel en danger, en compagnie d’un animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Qu’ils soient géologiques, floristiques ou faunistiques, la réserve abrite de nombreux trésors à préserver qu’il vous sera possible de venir découvrir. Vous en apprendrez plus sur les milieux et les espèces qui pourraient disparaitre.

Réserve naturelle nationale du Bois du Parc – Parking des Quatre Pieux 89660 Mailly-le-Château Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.cen-bourgogne.fr/evenement/journee-europeenne-du-patrimoine-le-patrimoine-en-danger-de-la-rnn-du-bois-du-parc-a-mailly-le-chateau-89/ »}] Cette sortie nature à la réserve naturelle nationale du Bois du Parc vous propose de découvrir les différents types de boisements qui façonnent les paysages de cet espace naturel remarquable, et notamment la chênaie-charmaie particulièrement représentée. Il sera question de sa biodiversité, du choix de libre évolution de la réserve, de son histoire récente et des suivis scientifiques en cours. Ce temps sera également dédié à une approche de la vie étonnante et insoupçonnée du sol. Des outils et des documents faciliteront l’observation de quelques-uns de ses habitants et permettront de comprendre leurs fonctions pour l’écosystème forestier et le recyclage de la matière.

Cette sortie se voudra accessible, ludique et rythmée par différents ateliers et échanges. Rendez-vous au parking des Quatre Pieux. Localisation : 47.578191, 3.651065

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez parler du patrimoine naturel en danger, en compagnie d’un animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Qu’ils soient ou la de…

© Olivier Girard