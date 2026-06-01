Le Patrimoine en roue libre, Bâtiment annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or, Dijon

Le Patrimoine en roue libre Samedi 19 septembre, 13h00 Bâtiment annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or Côte-d’Or

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre, de 13h à 17h, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives départementales de la Côte-d’Or vous propose :

Le patrimoine en roue libre, une déambulation cycliste et patrimoniale le long du Canal de Bourgogne.

Avec l’artiste plasticien Gabriel Folli, les dessinateurs cyclistes rouleront le long du Canal de Bourgogne, s’arrêtant pour croquer au fusain les points de vue patrimoniaux. La pratique du dessin d’observation permettra de confronter la réalité du terrain avec les photographies d’archives.

Rendez-vous à l’annexe des Archives départementales, 41 quai Gauthey 21000 DIJON (possibilité de se garer sur place).

Animation à partir de 16 ans, libre et gratuite, mais réservation obligatoire (limitée à 10 participants) ; venir avec son vélo. Matériel de dessin fourni si besoin.

Plus d’infos sur l’artiste : https://gabrielfolli.wixsite.com/gabriel-folli

Bâtiment annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or 41, quai Gauthey 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://gabrielfolli.wixsite.com/gabriel-folli »}]

Samedi 19 septembre, de 13h à 17h, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives départementales de la Côte-d’Or vous propose une déambulation cycliste le long du canal.

© Gabriel Folli