Le patrimoine face aux dangers, Hôtel du Saillant, Vendôme
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Saillant · Vendôme
Informations pratiques
Le patrimoine face aux dangers 19 et 20 septembre Hôtel du Saillant Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée par une guide conférencière.
Départ de la visite: Office de Tourime, hôtel du Saillant.
Durée: 1h30
Hôtel du Saillant 47/49 rue Poterie 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Construit au XVe siècle par la famille du Bellay, l’ancien hôtel du Saillant à l’époque, faisait partie du lycée Ronsard, le rez-de-chaussée était occupé par deux salles d’étude réservées aux internes filles. Au premier étage se trouvaient les chambres de l’infirmerie, à laquelle on accédait par l’annexe à gauche du bâtiment principal.
Actuellement il abrite l’Office du Tourisme de Vendôme et au 1er étage le local de l’association « Images et Sons en Vendômois » avec une photothèque de plus de 45000 documents iconographiques.
Visite guidée par une guide conférencière.
©ville de Vendôme
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Concert de rentrée à Vendôme Vendôme 11 septembre 2026
- Réplique de l’avion Blériot XI, Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens), Vendôme 18 septembre 2026
- Visites guidées scolaires de la résidence Ciclic Animation (sur inscription), Ciclic – Animation, Vendôme 18 septembre 2026
- Chœur de l’abbatiale de la Trinité : permanence d’accueil et mise à disposition de documentation., Abbatiale de La Trinité, Vendôme 19 septembre 2026
- Salle patrimoniale de la Médiathèque, Médiathèque de Vendôme, Vendôme 19 septembre 2026