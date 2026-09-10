Le patrimoine photographique à l’honneur, Musée-maison natale de Pasteur, Dole

Informations pratiques

Le patrimoine photographique à l’honneur 19 et 20 septembre Musée-maison natale de Pasteur Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La famille Pasteur à travers l’objectif

Une projection de photographies de la famille Pasteur sera proposée au musée. À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Marie Pasteur, épouse de Louis Pasteur, cette présentation offre un regard sur l’histoire et l’intimité de cette famille. À travers ces photographies, les visiteurs pourront découvrir les portraits du couple et de leurs proches.

Le vérascope : Dole en relief

Les visiteurs pourront découvrir le vérascope présentant des photographies en relief de la journée du 2 août 1902 à Dole, jour de l’inauguration de la statue Pasteur sur le cours Saint-Mauris.

Musée-maison natale de Pasteur 43 Rue Pasteur, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384722061 http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ Vraisemblablement bâtie en 1744, la maison abrite dès 1767 une tannerie, tenue vers 1820 par Jean-Joseph Pasteur. Son fils Louis y naît en 1822, l’établissement est acheté en 1853 par J.S. Boichut, tanneur au 45 de la rue. Les caves contenant fosses et cuves à tan, seuls vestiges de la tannerie encore visibles, sont louées en 1901 à la tannerie Guinier, qui les utilise jusque vers 1930. La maison est achetée par souscription publique par la mairie de Dole pour abriter un musée consacré à Louis Pasteur, inauguré en 1923.

La famille Pasteur à travers l’objectif

©EPCC Terre de Louis Pasteur