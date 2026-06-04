LE PAYS DES SONS CIE RIRACONTER THEATRE DES PREAMBULES Muret

Muret

LE PAYS DES SONS CIE RIRACONTER

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-18 15:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Un spectacle qui mêle musique, chant, théâtre d’ombres et marionnettes, pour toute la famille, dès 3 ans.

Au pays des sons tous les sons se sont envolés. Le seul moyen de les récupérer, c’est de les utiliser. Accompagnée de ses amis les marionnettes, Lalou vous fera découvrir l’univers de la musique dans un décor féérique.

Êtes-vous prêt l’espace d’un instant à devenir un petit orchestre ambulant ?

Soyez prêt à traverser un monde magique et féérique accompagnée de Lalou, une sirène pas comme les autres. 6.5 .

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

A show that combines music, singing, shadow theater and puppets, for the whole family, from age 3 upwards.

L’événement LE PAYS DES SONS CIE RIRACONTER Muret a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE